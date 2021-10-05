بالأسماء.. أشهر 4 أنواع من التين في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - تعرف فاكهة التين بأنواعها المختلفة بالفاكهة المقدسة، ويوجد أكثر من 700 نوع من أشجار التين.

وتشتهر كل دولة بإنتاج عدد من أنواع التين تتميز بها عن غيرها، وتعد المملكة واحدة من البلدان التي تضم أنواعًا فريدة من الفاكهة المقدسة.

ونشر برنامج ريف الحكومي المعني بدعم المزارعين، تغريدة تشير إلى أشهر أنواع التين الموجودة في المملكة، وهم: اسطنبولي، إسباني، براون، حماط بلدي.

وطرح الحساب الرسمي لبرنامج ريف عبر موقع تويتر تساؤلًا على رواده؛ جاء فيه: هل تعرف أنواع من التين مشهورة أكثر من تلك.

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