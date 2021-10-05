البريد السعودي يوضح كيفية معرفة عنوانك المختصر من خلال خدمة واتساب

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت مؤسسة البريد السعودي سبل، طريقة وآلية وخطوات معرفة العنوان المختصر من خلال خدماته الإلكترونية التي توفرها للمواطنين.

وشاركت سبل، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف، أوضحت من خلالها كيفية معرفة عنوانك المختصر من خلال خدمة واتساب.

معرفة العنوان المختصر عبر خدمات واتساب

وأوضحت مؤسسة البريد السعودي، أن يمكن للمستخدمين من المواطنين معرفة العنوان المختصر من خلال الرد الآلي عبر خدمة واتسآب من خلال إتباع الخطوات التالية:

- ارسل مرحبًا إلى الرقم الموحد 96611289888+ عبر تطبيق واتساب

- اضغط على اختيار رقم 4 -=معرفة العنوان الوطني

- قم بالنقر على على الخيار رقم 2 وشارك موقعك الحالي

- سيقوم المجيب الآلي بإرجاع عنوانك كاملًا متضمنًا العنوان المختصر

وفي وقت سابق، دعا البريد السعودي سُبُل، العملاء بعدم التعامل مع الرسائل الاحتيالية الواردة عبر البريد الإلكتروني منتحلة صفة وشعار المؤسسة للحصول على مبالغ كشرط وهمي الاستلام الشاحنات، مؤكدًا أن البريد السعودي لا يستخدم البريد الإلكتروني لسداد الفواتير لكل الخدمات والمنتجات.

ووجه البريد عددًا من النصائح والإرشادات الهامة للحماية من الوقوع ضحية الرسائل الاحتيالية، كما بيّن الخطوات التي يجب على ضحايا التصيد الاحتيالي إتباعها.

وشارك البريد السعودي، عبر حسابه الإلكتروني بموقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف شرح من خلالها إرشادات الحماية من الرسائل الاحتيالية.

وشددت سبل، على ضرورة عدم الاستجابة للرسائل الاجتيالية بالضغط على أي روابط موجودة أو فتح أي ملفات مرسلة، بالإضافة لحذف الرسالة الاحتيالية ووضع حد ائتماني للبطاقة.

وبينّ البريد، أنه في حال وقوع أي من العملاء ضحية لعملية تصيد احتيالي فيجب عليه التواصل مع المؤسسة لإيقاف البطاقة الائتمانية.

ونصح البريد السعودي، ضحايا عمليات الاحتيال المالي، بالقيام بالتبليغ عن الحادثة مع تقديم إثبات للتعرض لعملية الاجتيال، ويشترط في هذه الحالة ألا يكون قد مضى على عملية الاحتيال أكثر من ستة أشهر.

ودعت مؤسسة سبل، ضحايا التصيد الاحتيالي للقيام بتغيير كلمة المرور وتفعيل التحقيق الثنائي، والذي يكون من خلال اسخدام بصمة الإصبع مع الرقم السري.

وأضاف البريد السعودي، أنه يجب على العملاء القيام بتوثيق الحادثة وإبلاع البريد عبر حساب خدمة العملاء من خلال موقع تويتر أو من خلال التواصل مع سبل عبر الرقم الموحد 19992.

وأخيرًا، وجه البريد السعودي، بضرورة القيام بإبلاغ الجهات المختصة المعنية عن الجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال تطبيق كلنا أمن.

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