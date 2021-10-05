رئيس هيئة التقويم والتدريب يشكر المعلمين في يومهم العالمي: أنتم أصحاب رسالة

الرياض - محمد عبدالله - قدم الدكتور خالد السبتي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، الشكر للمعلمين والمعلمات في اليوم العالمي للمعلم.

وأضاف السبتي في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لهئية تقويم التعليم والتدريب ننتهز الفرصة لتقديم الشكر لعطائكم والتقدير لجهودكم، فأنتم أصحاب رسالة سامية تهدف لإعداد جيل مبدع ومنافس عالميا لاستمرار البناء والنماء والازدهار للوطن المعطاء.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد احتفت بـ"اليوم العالمي للمعلم"، تحت شعار "شكراً نبض التعليم"، وذلك من خلال فيديو نشرته الهيئة لقياداتها وهم يقدمون الشكر والتقدير لمربي الأجيال ورموز العطاء المعلمين والمعلمات.

يذكر أن اليوم العالمي للمعلم هو يوم يحتفي فيه العالم بالمعلمين ويصادف يوم 5 من تشرين الأول - أكتوبر سنوياً منذ عام 1994م، وهو بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 1966م والمتعلقة بأوضاع المعلمين.