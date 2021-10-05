بينهم مقيم نشر مقطعًا مخالفًا للآداب.. القبض على 15 متهمًا في جرائم مختلفة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الأمن العام، الثلاثاء، القبض على عدد من الخارجين عن القانون في مناطق مختلفة بالمملكة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالـد الكريديس، إنه تم القبض علـى (4) مخالفين لنظام الإقامـة مـن الجنسية السـودانية فـي العقدين الثالث والرابـع مـن العمـر لارتكابهم جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة.

ولفت إلى أنهم اتخذوا مـن وحـدة سكنية بمدينة الرياض مقـرا لذلـك، وضبط بحوزتهـم (1,360,586) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحالتهم إلى النيابة العامة.

كما تمكنت دوريات الأمن بمدينة الرياض مـن تحديـد هوية مقيم مـن الجنسية البنجلاديشية، نشر مقطع فيديو مخالف الآداب العامة في العقد الثالث مـن العمـر وتم إيقافـه واتخذت بحقـه الإجراءات النظامية الأولية، وأحالته إلى النيابة العامة.

كما كشف المتحدث الإعلامـي لشرطة منطقـة جـازان الرائـد نايـف حكمـي، عن أنه تم القبض على مواطن ومقيـم مـن الجنسية اليمنيـة، في العقدين الثالث والرابع من العمر، لجمعهم أمـوالًا مجهولة المصدر بلغت (2,120,000) ريال، وإيداعها حسابات بنكية لمؤسسات خاصـة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأوليـة، وأحالتهم لفرع النيابة.

كما تم إلقاء القبض علـى مقيميـن مـن الجنسية اليمنيـة فـي العقـد الثالـث مـن العمـر، لانتحالهـم صفـة موظـف حكومـي وسـلب العمالة الوافـدة بمحافظة أبوعريش، وجـرى إيقافهمـا واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

وفي المدينة المنورة، قال المتحدث الإعلامـي لشرطة منطقة المدينـة المنورة المقـدم حسين القحطاني، بأن المتابعـة الأمنية لمكافحة المخدرات أسفرت عن تمكـن إدارة التحريات والبحـث الجنائـي مـن القبـض علـى مقيـم مـن الجنسية الموريتانيـة، فـي العقد الرابـع مـن العمـر ضبط بحوزتـه مـواد مخـدرة، وسـلاح ناري، وجـرى اتخاذ الإجـراءات النظامية الأوليـة وإحالته إلى إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة.

وفي مكة المكرمة، أعلنت الشرطة أنه تم القبض على مواطن ومقيم أفغاني لبيعهما سكرابًا وكابلات نحاسية مسروقة.

كما تم القبض على 3 مواطنين يمنيين عمدوا إلى ترويع المواطنين وسرقة المنازل.

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