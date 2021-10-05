«الفحص المهني» يبدأ مرحلته الثالثة بإلزام المنشآت المتوسطة في التحقق من مهارات العمالة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج الفحص المهني مواصلته التحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها، وذلك تزامنًا مع دخول البرنامج لمرحلته الثالثة، بدءًا من شهر أكتوبر الجاري.

وتضم المرحلة الجديدة المنشآت المتوسطة والتي يعمل بها أكثر من 50 عاملًا إلى قائمة المنشآت المشمولة في البرنامج، بعدما ضمت في المرحلتين الأولى والثانية المنشآت العملاقة والكبيرة.

جاء ذلك في وقت أضاف فيه برنامج الفحص المهني التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من مراكز الاختبار لتصل إلى 34 مركزاً، حيث يسعى البرنامج في خطته لإلزام جميع المنشآت في المملكة العربية السعودية من فحص العمالة في المهن المستهدفة.

وقال مدير برنامج الفحص المهني المهندس سعد العقيل، إن البرنامج يواصل تنفيذ مراحله وفق الخطة المحددة له، سعياً لتحقيق أهدافه في أن يكون مساهماً رائداً في تطوير القوى العاملة المهنية، وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي، إضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية في سوق العمل، مضيفاً أن البرنامج يسعى للتحقق من مهارات العاملين في 23 تخصص تندرج تحتها 1099 مهنة حرفية تخصصية؛ حيث إن عدد التخصصات التي تم اطلاقها حتى الآن بلغت 8 تخصصات يندرج تحتها 205 مهن حرفية تخصصية.

هذا، وكان البرنامج قد بدأ في يوليو الماضي عبر تخصصي (الكهرباء و السباكة)، وثم أضاف 6 تخصصات جديدة مع بداية المرحلة الثانية هي: (التكييف، اللحام، نجارة المباني، ميكانيكا السيارات، كهرباء السيارات، الدهان)، لتصل إلى 8 تخصصات.

وتسعى خطة الفحص المهني في إلزام المنشآت على 5 مراحل بشكل تدريجي؛ حيث بدأت أولى مراحلها في مطلع يوليو الماضي مع المنشآت العملاقة التي يعمل بها أكثر من 3 الآف عامل ، وثم شملت المنشآت الكبيرة التي يعمل بها من 500 إلى 2999 عامل في بداية شهر سبتمبر الماضي، بينما تدخل اليوم مرحلتها الثالثة عبر إلزام المنشآت المتوسطة والتي تضم ما بين 50 إلى 499 عاملًا، كما تسعى في مطلع شهر نوفمبر المقبل لإلزام المنشآت الصغيرة فئة (أ) والتي يعمل فيها من 6 إلى 49 عاملاً، وتختتم مراحلها الخمس بإلزام المنشآت الصغيرة فئة (ب) التي يعمل فيها من عامل إلى خمسة عمال، في يناير من العام 2022.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يعمل في مسارين، يهدف الأول منها لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين أن المسار الثاني هو فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.

‎ويمكن للمنشآت الاستفادة من البرنامج والدخول على المنصة الإلكترونية وإتمام عملية حجز الاختبار للعمالة ومن ثم سيتمكن العامل من تأدية الاختبار في المركز والتاريخ المحدد.

اقرأ أيضًا:

الغذاء والدواء تجيز «لورينيز- د».. الأول من نوعه في المنطقة