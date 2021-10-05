السعودية تحبط تهريب 161 كغ من "الحشيش" و26.3 طن من الـ"قات"

أحبطت السلطات السعودية عملية تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش تصل إلى 161 كغ، و26.3 طن من "القات".

ووفقا لتصريحات نشرتها "عكاظ"، أكد العقيد مسفر القريني، المتحدث باسم سلاح حرس الحدود السعودي، أن الدوريات البرية في جازان وعسير ونجران أحبطت تهريب 161 كغ من مادة الحشيش المخدر، و26.3 طن من القات.

ولفت القريني إلى أن القوات تمكنت كذلك من القبض على المتورطين، وهم 26 شخصا من جنسيات مختلفة، منهم 17 سعوديا، و6 من الإثيوبيين، و3 يمنيين.

وأشار المتحدث باسم حرس الحدود إلى أن القوات سلمت المواد التي تم ضبطها إلى جهات الاختصاص، وكذلك المتهمين، ليتم التعامل معهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

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