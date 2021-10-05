المرور: سائق شاحنة حادث المدينة كان في حالة غير طبيعية

أعلنت الإدارة العامة للمرور نتائج التحقيق في حادث شاحنة المدينة المنورة حيث أوضحت أن نتائج التحقيق وإجراءات الاستدلال الأولية والفحص الفني في الحادث الذي تسببت فيه شاحنة بتاريخ 21/ 2/ 1443 هـ ونتج عنه أربع وفيات وخمس إصابات، أثبتت أن بطاقة تشغيل الشاحنة كانت منتهية وكان السائق بحالة غير طبيعية. وقد تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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