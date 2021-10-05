عسير: خمسيني يسطو على محال تجارية ومنازل

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، لقيامه بالسطو على محال تجارية ومنازل وسرقتها، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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