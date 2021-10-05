أمطار متوقعة على عسير والدفاع المدني يحذر

أصدر الدفاع المدني تحذيرات بناء على التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى يوم الجمعة المقبل على أجزاء من منطقة عسير (أبها، خميس مشيط، ظهران الجنوب، الحرجة، سراة عبيدة، محايل، المجاردة، رجال ألمع، بارق، تنومة، النماص، بلقرن) والدفاع المدني يهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والالتزام بتعليماته.



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