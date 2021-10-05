، المسحل يرفع الشكر للقيادة الرشيدة ولوزير الرياضة.. من أجل دعم المنتخب ،

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رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس، أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الاهتمام الكبير الذي أولتْه بصحة المواطنين والمقيمين في مواجهة جائحة كورونا، وذلك في أعقاب موافقة الجهات المعنية على رفع السعة الاستيعابية للجماهير في مباراتَي الأخضر أمام اليابان والصين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 إلى 100%.
كما وجه المسحل جزيل الشكر لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على متابعته ودعمه المستمر وسعيه المستمر لتسهيل كافة المتطلبات الخاصة بالمنتخبات الوطنية، مؤكدًا ثقته بأن جماهير الأخضر ستكون في الموعد لدعم المنتخب في استحقاقاته المقبلة.
وأشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي بالجهد الكبير الذي قامت به الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا منذ بدء جائحة كورونا وحتى وصلت المملكة الآن إلى مصافّ الدول الأقل في إصابات كورونا والأكثر في إعطاء اللقاحات المضادة له.
ونوه المسحل إلى تأكيد وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين في المملكة بسرعة الحصول على جرعتي اللقاح لتحقيق نسبة التحصين المطلوبة وعودة الحياة إلى طبيعتها، متمنيًا السلامة للجميع.
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 06:54 PM
بعد الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية لمواجهتي الأخضرالمسحل يرفع الشكر للقيادة الرشيدة ولوزير الرياضة.. من أجل دعم المنتخب
رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس، أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الاهتمام الكبير الذي أولتْه بصحة المواطنين والمقيمين في مواجهة جائحة كورونا، وذلك في أعقاب موافقة الجهات المعنية على رفع السعة الاستيعابية للجماهير في مباراتَي الأخضر أمام اليابان والصين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 إلى 100%.
كما وجه المسحل جزيل الشكر لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على متابعته ودعمه المستمر وسعيه المستمر لتسهيل كافة المتطلبات الخاصة بالمنتخبات الوطنية، مؤكدًا ثقته بأن جماهير الأخضر ستكون في الموعد لدعم المنتخب في استحقاقاته المقبلة.
وأشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي بالجهد الكبير الذي قامت به الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا منذ بدء جائحة كورونا وحتى وصلت المملكة الآن إلى مصافّ الدول الأقل في إصابات كورونا والأكثر في إعطاء اللقاحات المضادة له.
ونوه المسحل إلى تأكيد وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين في المملكة بسرعة الحصول على جرعتي اللقاح لتحقيق نسبة التحصين المطلوبة وعودة الحياة إلى طبيعتها، متمنيًا السلامة للجميع.
، المسحل يرفع الشكر للقيادة الرشيدة ولوزير الرياضة.. من أجل دعم المنتخب ،
المصدر : الخليج 365
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