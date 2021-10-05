، كتب لغرس التعاليم الإسلامية للأطفال بمعرض الرياض الدولي للكتاب ،

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تعرض دار اليقيتر الأسترالية مؤلفات باللغة الإنجليزية للكاتبة البريطانية زينب ميان، التي تتميّز بغرس التعاليم الدينية في الطفل بطريقة ممتعة ومبتكرة.
وتناولت في قصصها: سيرة الأنبياء، والأخلاق الإسلامية الحميدة، الأحاديث الشريفة، والسنن التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها كتاب "حب ميجو وعلي للأنبياء، أحاديث للأطفال، بناء أخلاق الأطفال، كيف تخيف الوحوش".
واستعرضت الكاتبة في كتاب "حب ميجو وعلي للأنبياء" قصص الأنبياء بطريقة ممتعة جعلت ميجو شخصية الراوي، وعلي مستمعًا، في حين يروي ميجو القصة، ويستمر علي بطرح أسئلة غالبًا ما تتبادر في ذهن الطفل، ثم تتم الإجابة عنها، وتستمر باقي القصص على ذات النمط.
وفي كتاب آخر سلطت الكاتبة الضوء على الأخلاق الإسلامية الحميدة بسلسلة من 12 قصة تحت عنوان "بناء أخلاق الأطفال"؛ تناولت بها عدة موضوعات؛ منها "الوفاء بالوعود، واحترام الأم، والعمل الجماعي، والتحكم بالغضب، والصدق، والكرم".
أما في كتاب "أحاديث للأطفال" ذكرت الكاتبة الأحاديث وكيف يمكن أن يستخدمها الطفل أو يستفيد منها في حياته اليومية. وفي آخر إصداراتها "كيف تخيف الوحوش" شرحت كيف يمكن للطفل المسلم التغلب على الخوف من الظلمة بالسنن التي يمارسها المسلم قبل النوم.
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 06:36 PM
تناولت في قصصها سيرة الأنبياء والأخلاق الإسلامية الحميدة والأحاديث الشريفةكتب لغرس التعاليم الإسلامية للأطفال بمعرض الرياض الدولي للكتاب
تعرض دار اليقيتر الأسترالية مؤلفات باللغة الإنجليزية للكاتبة البريطانية زينب ميان، التي تتميّز بغرس التعاليم الدينية في الطفل بطريقة ممتعة ومبتكرة.
وتناولت في قصصها: سيرة الأنبياء، والأخلاق الإسلامية الحميدة، الأحاديث الشريفة، والسنن التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها كتاب "حب ميجو وعلي للأنبياء، أحاديث للأطفال، بناء أخلاق الأطفال، كيف تخيف الوحوش".
واستعرضت الكاتبة في كتاب "حب ميجو وعلي للأنبياء" قصص الأنبياء بطريقة ممتعة جعلت ميجو شخصية الراوي، وعلي مستمعًا، في حين يروي ميجو القصة، ويستمر علي بطرح أسئلة غالبًا ما تتبادر في ذهن الطفل، ثم تتم الإجابة عنها، وتستمر باقي القصص على ذات النمط.
وفي كتاب آخر سلطت الكاتبة الضوء على الأخلاق الإسلامية الحميدة بسلسلة من 12 قصة تحت عنوان "بناء أخلاق الأطفال"؛ تناولت بها عدة موضوعات؛ منها "الوفاء بالوعود، واحترام الأم، والعمل الجماعي، والتحكم بالغضب، والصدق، والكرم".
أما في كتاب "أحاديث للأطفال" ذكرت الكاتبة الأحاديث وكيف يمكن أن يستخدمها الطفل أو يستفيد منها في حياته اليومية. وفي آخر إصداراتها "كيف تخيف الوحوش" شرحت كيف يمكن للطفل المسلم التغلب على الخوف من الظلمة بالسنن التي يمارسها المسلم قبل النوم.
، كتب لغرس التعاليم الإسلامية للأطفال بمعرض الرياض الدولي للكتاب ،
المصدر : الخليج 365
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