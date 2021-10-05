، بالصور.. "الفورمولا 1" يقدّم للعالم شعار أسرع حلبة شوارع في البطولة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعكس الصورة الجوهرية للمملكة وإرثها العريق وقدراتها الهائلة ومكانتها الراسخة

كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الجهة المنظمة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، اليوم، النقاب عن شعار حلبة كورنيش جدة، الذي سيرمز لأحدث وأسرع حلبة شوارع في العالم، والتي ستستضيف الجولة قبل الأخيرة لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا 1.

وقبل شهرين على ترحيب جدة بالفئة الأقوى في عالم رياضة المحركات خلال الفترة بين 3 و5 ديسمبر المقبل، تم الكشف عن تصميم شعار حلبة كورنيش جدة والذي يعكس الصورة الجوهرية للمملكة وإرثها العريق وقدراتها الهائلة ومكانتها الراسخة كموطن جديد لرياضة المحركات والنشاطات الترفيهية العالمية.

ورحّب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل بالكشف عن الشعار الجديد لحلبة كورنيش جدة قائلًا: "نشعر بسعادة غامرة لتقديم الشعار الجديد والمميز لحلبتنا قبل بضعة أشهر على قدوم الفورمولا 1 إلى المملكة. وبكل فخر، تتواصل استعداداتنا لاستقبال عشاق الفورمولا 1 في شهر ديسمبر ليشهدوا على سباق الفئة الأولى في رياضة المحركات في أسرع وأطول حلبة شوارع في هذه الرياضة، والتي تتميّز بطابعها الخاص وهويتها الفريدة، وهو ما ظهر في شعارها العصري".

وأكمل يقول: "بالقدر نفسه الذي ستكون فيه حلبة كورنيش جدة مذهلة، يأتي الشعار ليكون امتداداً لإرادة بلادنا لبلوغ أحلامنا الكبيرة والإصرار بعزيمتنا الصلبة لتحويل هذه الأحلام إلى حقيقة في سعينا المتواصل نحو مستقبل أكثر ازدهاراً. وسيبذل فريقنا في الأشهر المقبلة كل جهوده لتقديم هذه الفعالية المذهلة للعالم بأكمله، ونتطلع لمشاركة حلمنا مع العالم في شهر ديسمبر".

وتمحورت جهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على تقديم شعار يحاكي طموحات المملكة، وبشكل يتماشى مع رؤية 2030، حيث ينسجم مع الشغف والسعي المتواصل لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للمملكة، بالتكامل مع قيم جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لموسم 2021. كما يجسد الشعار الصورة الحضارية والحديثة والحماسية لحلبة الفورمولا 1.

وحرِص الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على أن يتسق الشعار مع الرسائل العديدة المستهدفة منه، وهي التناغم مع التاريخ العريق والعلامة التجارية المرموقة للفورمولا 1، وأن يكون في مصاف أرقى شعارات الحلبات الأخرى على مر تاريخ البطولة، بحيث يكون شعاراً مميّزاً وفريداً، في وقت تستعد فيه حلبة كورنيش جدة لاستقبال أقوى سائقي العالم في وقت لم يعد بالبعيد.

ويرمز الشعار بتصميمه المتموّج إلى مدينة جدة بموقعها الاستثنائي على شاطئ البحر الأحمر الخلاب، قبل أن تتحول الموجة لتنسجم مع علم المربعات بدلالته الشهيرة وارتباطه المباشر والوثيق بعالم رياضة المحركات. وعلاوة على ذلك، يضم الشعار الاسم الكامل لحلبة كورنيش جدة، وتم تصميمه بخط عريض وبلمسة مستقبلية، ليكون شعاراً شاملاً ولافتاً للنظر في آن واحد.

ويعبّر الشعار عن البساطة والأصالة التي تتشابه مع جدة كمدينة عصرية مع الصورة الأنيقة لسباق الفورمولا1®، ما يعزز ثقافة السباق العريقة والإرث الرياضي الثري الذي يحتفل بموطنه الجديد على أرض المملكة، مشكلاً الفكرة الأساسية وراء هوية هذا الشعار.

بدوره، قال، الرئيس التنفيذي لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1مارتن ويتكر: "تسير معدلات الإنجاز في تطوير حلبة كورنيش جدة بوتيرة جيدة جداً لا سيما مع دخولنا في المرحلة النهائية الحاسمة لبناء المسار، ومع وضع جميع مدرجات المسار الأساسي تقريباً في بداية شهر سبتمبر، وصلنا الآن لمرحلة التجميع للهياكل الدائمة وشبه الدائمة للحلبة، مثل المبنى المخصّص لحظائر الفورمولا 1 والفرق بتصميمه المذهل والذي يمتد بطول 280 متراً إلى جانب المباني الأخرى مثل مناطق المشجعين والمدرجات الكبرى، ويعد إنجاز كل هذا العمل في أقل من تسعة أشهر مهمة ضخمة، ولكن مع بقاء شهرين فقط، فإننا نقترب من الانتهاء من أطول وأسرع وأحدث حلبة شوارع في العالم، والتي تم تشييدها في زمن قياسي".

وتجري أعمال بناء أحدث حلبة في عالم رياضة المحركات بوتيرة متسارعة، في وقت قطعت خلاله طواقم العمل خطوة نوعية في عملية اكتمال بناء حلبة كورنيش جدة، مع فرش طبقات الاسفلت على المسار البالغ طوله 6.175 كلم. وتأتي هذه الخطوة مع بدء اتضاح معالم حلبة الفورمولا 1، لا سيما مناطق الأمان المحاذية للمسار والمنعطف الـ 13 المائل بزاوية 12 درجة.

كما ظهرت الأشكال الهندسية لمبنى مرائب الصيانة والفرق في مطلع سبتمبر، في مؤشرات أخرى على اقتراب عمليات البناء من مراحلها الأخيرة. وسيحظى عشاق البطولة الذين سيحضرون نهاية الأسبوع المرتقبة من هذا المبنى العصري بإطلالة على شبكة الانطلاق ومن الجهة الخلفية على ساحل البحر الأحمر. كما يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال البناء في مبنى الحظائر والفرق والممتد بطول 280 مترًا في شهر نوفمبر مع اكتمال تشييد باقي مناطق الحلبة وتفاصيلها في فترة زمنية قياسية.