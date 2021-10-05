شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة: 212 مليون دولار تكلفة مشاريع المياه والبيئة باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بوزير المياه والبيئة اليمني، المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي.

وتناول "الربيعة" المشروعات والبرامج المقدمة من المركز بمجال المياه والإصحاح البيئي في اليمن، حيث بلغت 32 مشروعًا بقيمة 212 مليونًا و869 ألف دولار أمريكي.

كما جرى بحث المشروعات الإنسانية والإغاثية المتعلقة بالمنظومة البيئية، وقطاع المياه في اليمن وسبل دعمها، ومناقشة تمويل المركز لوكالات الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية والمستدامة بهذا الشأن.

وأعرب الوزير توفيق الشرجبي عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذا الدعم الكبير المقدم لليمن بمختلف المجالات، منوهًا بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين.