شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع نظيره البوروندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية بوروندي ألبرت شينجيرو، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، فيما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها.

كما تم مناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.