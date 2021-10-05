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محمد بن مسعود - الدمام - يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرفي رينارد"، غدًا الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب اليابان ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وتحتضن قاعة المؤتمرات في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة "7:30" مساءً المؤتمر الصحفي للمدير الفني للأخضر السعودي.
وتقام مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 7 أكتوبر؛ حيث تلتقي السعودية مع اليابان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "جدة"، وأستراليا مع عمان في الدوحة، والصين مع فيتنام في الشارقة.
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 05:37 PM"رينارد" يواجه الإعلام للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب اليابان
يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرفي رينارد"، غدًا الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب اليابان ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وتحتضن قاعة المؤتمرات في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة "7:30" مساءً المؤتمر الصحفي للمدير الفني للأخضر السعودي.
وتقام مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 7 أكتوبر؛ حيث تلتقي السعودية مع اليابان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "جدة"، وأستراليا مع عمان في الدوحة، والصين مع فيتنام في الشارقة.
، "رينارد" يواجه الإعلام للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب اليابان ،
المصدر : الخليج 365
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