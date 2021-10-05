محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547357 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 36 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536406 حالة ولله الحمد. وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8730 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 163 حالة. 05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 03:41 PM "الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 36 خلال الـ24 ساعة الماضية "الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 36 خلال الـ24 ساعة الماضية أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547357 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 36 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536406 حالة ولله الحمد. وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8730 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 163 حالة. الكلمات المفتاحية ، "الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 36 خلال الـ24 ساعة الماضية ،

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