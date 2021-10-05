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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، قاموا بالسطو على منازل بمحافظة أبو عريش، وسرقة ما تحويه من مقتنيات ثمينة.
وقال "حكمي": تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 03:30 PM
اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحالتهم لفرع النيابةشرطة جازان تطيح بـ 3 مخالفين سطوا على المنازل في أبو عريش
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، قاموا بالسطو على منازل بمحافظة أبو عريش، وسرقة ما تحويه من مقتنيات ثمينة.
وقال "حكمي": تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.
، شرطة جازان تطيح بـ 3 مخالفين سطوا على المنازل في أبو عريش ،
المصدر : الخليج 365
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