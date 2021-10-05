، حرس الحدود يحبط محاولتي تهريب 161 كجم حشيش و26.3 طن قات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "القريني": استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين بجريمة التهريب

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران من إحباط محاولتي تهريب (161) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(26.3) طناً من القات المخدر.

وأشار إلى القبض على المتورطين في ذلك، وهم (26) متهمًا، (17) مواطنا، و(9) مخالفين لنظام أمن الحدود، بينهم (6) من الجنسية الأثيوبية، و(3) من الجنسية اليمنية.

وأوضح "القريني" أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين بجريمة التهريب، وتسليم المهربات للجهة المعنية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.