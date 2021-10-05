الداخلية السعودية تصدر تعليمات جديدة بشأن كورونا للقادمين الى المملكة

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

اقرت وزارة الداخلية السعودية تطبيق الحجر الصحي المنزلي عند قدوم أي من الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي ممن لم يستكملوا تلقي جرعات أي من اللقاحات المعتمدة في المملكة.



ووفقا لوكالة الانباء السعودية(واس) فقد نص القرار على اجراء فحص خلال (48) ساعة بعد القدوم إلى المملكة بإحدى الوسائل المعتمدة من وزارة الصحة يثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتنتهي فترة الحجر بصدور نتيجة فحص سلبي وان يستثنى من شرط الفحص من يقل عمره عن (8) أعوام، وتنتهي فترة الحجر الصحي المنزلي له بمضي (48) ساعة من قدومه إلى المملكة.

ونص القرار على تطبيق العقوبات المقررة حيال مخالفة تعليمات الحجر الصحي عند مخالفة ذلك.