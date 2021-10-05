، رئيس الإعلام المرئي تبحث مع وفد من السفارة الأمريكية التعاون الإعلامي ،

محمد بن مسعود - الدمام - إطلاق برامج تدريبية للإعلاميين السعوديين تحت إشراف خبرات عالمية

استقبلت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف إسراء عسيري، وفد مكتب الشؤون العامة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، برئاسة مستشار السفارة للشؤون العامة ميليسا كليج تريب.

وشهد الاستقبال بحث مجالات التعاون الإعلامي من خلال إقامة شراكات بين الهيئة ومؤسسات إعلامية أمريكية، لإطلاق برامج تدريبية للإعلاميين السعوديين تحت إشراف خبرات عالمية، للإسهام في تطوير ودعم مهاراتهم ومواهبهم في صناعة الإنتاج والمحتوى الإعلامي، وذلك ضمن جهود الهيئة لتمكين المؤسسات الإعلامية الوطنية عبر إقامة شراكات محلية ودولية.

يُذكر أن آخر البرامج التي رعتها الهيئة برنامج "الاستجابة الاستراتيجية.. تشكيل الصور والهوية في سياق الأزمات" الذي أُطلق بالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين وكلية والتر كرونكيت للصحافة والاتصال الجماهيري بجامعة ولاية أريزونا الأمريكية، قُدم خلاله العديد من الدورات التدريبية لـ 25 إعلاميًا، وسبقه برنامجٌ بالشراكة مع Google.

وقد تم تقديم دورات تختص بالتسويق الرقمي ومهارات صناعة المحتوى واستقطاب الجماهير عبر الإنترنت لـ 100 شخص من العاملين في المؤسسات الصحفية.

وتعمل الهيئة على عدد من المبادرات والمشاريع والبرامج الرامية إلى تحويل قطاع الإعلام إلى صناعة وطنية متكاملة تستهدف زيادة حجم السوق الإعلامي، وتنويع مصادر الدخل الاقتصادية، واستحداث العديد من فرص العمل للشباب السعودي من الجنسين، واستقطاب المزيد من رواد الأعمال لتطوير المجال والاستثمار فيه؛ تحقيقًا للتوجهات الطموحة التي تصبو إليها رؤية المملكة 2030.