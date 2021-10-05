- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أنه يستهدف وصول انبعاثات الكربون في قطاع الطيرن عند مستوى صفر بالمئة بحلول 2050.
وصرح رئيس الاتحاد "ويلي والش" على هامش الاجتماع السنوي له أمس، بأن الصناعة سوف تحتاج للمساعدة لتحمل التكلفة المقدرة بتريليوني دولار للتخلص من انبعاثات الكربون.
وأضاف في التصريحات التي نقلتها وكالة "بلومبرج": "بالنسبة لقطاع الطيران، يمثل صافي انبعاثات الكربون عند نطاق الصفر التزامًا جريئًا لكنه ضروري".
وتتعرض شركات الطيران لضغوط لإحراز تقدم سريع نحو خفض الانبعاثات على الرغم من أن التكنولوجيا المتقدمة مثل الطائرات التي تعمل بالهيدروجين لا تزال بعيدة.
ومع ذلك التزمت بعض شركات النقل الجوي بالتحرك بسرعة أكبر، لكن البدائل محدودة، إذ إن ما يسمى بوقود الطيران المستدام باهظ الثمن ولا يزال نادرًا.
وقالت "إياتا" إن شركات الطيران بحاجة إلى مساعدة من شركاء مثل المطارات وصانعي المحركات في تحقيق أهدافهم، وإن صانعي الطائرات على وجه الخصوص بحاجة إلى تبني تغيير جذري، لا سيما مع توقعات الصناعة بمواصلة خسارة الأموال في العام المقبل.
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 02:33 PM
قالت: شركات الطيران بحاجة إلى مساعدة من شركاء مثل المطارات وصانعي المحركات"إياتا": تكلفة تحول صناعة الطيران إلى مستوى صفر من انبعاثات كربون تبلغ تريليوني دولار
أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أنه يستهدف وصول انبعاثات الكربون في قطاع الطيرن عند مستوى صفر بالمئة بحلول 2050.
وصرح رئيس الاتحاد "ويلي والش" على هامش الاجتماع السنوي له أمس، بأن الصناعة سوف تحتاج للمساعدة لتحمل التكلفة المقدرة بتريليوني دولار للتخلص من انبعاثات الكربون.
وأضاف في التصريحات التي نقلتها وكالة "بلومبرج": "بالنسبة لقطاع الطيران، يمثل صافي انبعاثات الكربون عند نطاق الصفر التزامًا جريئًا لكنه ضروري".
وتتعرض شركات الطيران لضغوط لإحراز تقدم سريع نحو خفض الانبعاثات على الرغم من أن التكنولوجيا المتقدمة مثل الطائرات التي تعمل بالهيدروجين لا تزال بعيدة.
ومع ذلك التزمت بعض شركات النقل الجوي بالتحرك بسرعة أكبر، لكن البدائل محدودة، إذ إن ما يسمى بوقود الطيران المستدام باهظ الثمن ولا يزال نادرًا.
وقالت "إياتا" إن شركات الطيران بحاجة إلى مساعدة من شركاء مثل المطارات وصانعي المحركات في تحقيق أهدافهم، وإن صانعي الطائرات على وجه الخصوص بحاجة إلى تبني تغيير جذري، لا سيما مع توقعات الصناعة بمواصلة خسارة الأموال في العام المقبل.
، "إياتا": تكلفة تحول صناعة الطيران إلى مستوى صفر من انبعاثات كربون تبلغ تريليوني دولار ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "إياتا": تكلفة تحول صناعة الطيران إلى مستوى صفر من انبعاثات كربون تبلغ تريليوني دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.