تعرّف على طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح وأتربة مثارة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء طقس السعودية؛ حيث هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطةٍ تؤدّي الى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق عدة.

طقس منطقة نجران

وحذر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة في تقريره عن طقس السعودية اليوم من هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية في منطقة نجران وتشمل «بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة».

طقس منطقة الرياض

وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن طقس السعودية اليوم سقوط أمطار رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الرياض وتشمل السليل ووادى الدواسر ويبدأ الإنذار من الساعة الواحدة ظهر اليوم وينتهي في التاسعة مساء اليوم.

طقس مكة المكرمة

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسّطة إلى غزيرة تؤدّي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد ، تدنٍ في مستوى الرؤية على منطقة مكة المكرمة وتشمل العرضيات وبني يزيد، وقيا، وميسان ، ويلملم والشفا والطائف والهدا.

وكذلك توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة وتشمل السيل الكبير والكامل ورهاط وعشيرة ومدركة.

طقس المنطقة الشرقية

فيما أكد المركز الوطني للأرصاد على وجود الضباب يصاحبه تدنٍ في مدى الرؤية على المنطقة الشرقية وتشمل الجبيل، والخبر، والدمام والظهران، والقطيف وسلوى ويبدأ الإنذار من الثالثة صباحا حتى التاسعة صباحا.

طقس منطقة الباحة

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسّطة إلى غزيرة تؤدّي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد ، تدنٍ في مستوى الرؤية على منطقة الباحة وتشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، ويبدأ الإنذار من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الثامنة مساء اليوم.

طقس منطقة عسير

أما في منطقة عسير، توقع مركز الأرصاد وجود سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية في مدينة البرك ويبدأ الإنذار من الساعة الواحدة ظهر اليوم، وينتهي في التاسعة مساء.

كما أشار المركز إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، على منطقة عسير وتشمل المجاردة، وبارق ورجال، والمع ومحايل ومناص وبلقرن وتنومة ويبدأ الإنذار من الساعة 12 ظهرا وينتهي في الثامنة مساء اليوم.

طقس منطقة جازان

فيما لفت مركز الأرصاد إلى طقس منطقة جازان حيث الأتربة المثارة وسقوط أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مدن الدرب وبيش وجازان وصبيا ويبدأ الإنذار من الشاعة الثانية عشر ظهر اليوم حتى الساعة التاسعة مساء.

وتوقع المركز سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول على منطقة جازان وتشمل أبو عريش و أحد والمسارحة، والطوال، وصامطة، والحرث والدائر والريث والعارضة العيدابي، وفيفا وهروب ويبدأ الإنذار من 11 ظهرا حتى الثامنة مساء اليوم.

وأشار مركز الأرصاد إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

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