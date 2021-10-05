«رئاسة الحرمين» تدعم كتاب الرياض بمصاحف تاريخية وروبوت ذكي

الرياض - محمد عبدالله - يوجد جناح رئاسة شؤون الحرمين الشريفين بمعرض الرياض الدولي للكتاب، الذي يحكي منطلقات الثقافة في الحرمين، وما يزخر به من معرفة مادية وغير مادية؛ حيث يتعرف الزوار على المصاحف والتراث المخطوط، وتاريخ عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقال المشرف على الركن، أحمد الشويعر: «نعرض في الجناح جهود المملكة في خدمة الحرمين، وإبراز هذه الأعمال المباركة في جعل هذا الإرث، منارة ثقافية تستلهم منها الأمتين العربية والإسلامية منطلقاتها»، مشيرًا إلى جهود وزارة الثقافة التي تعزز من تواجد الكنوز المعرفية المتأصلة في جذور العمق الإسلامي، عبر صرح إثرائي يعد هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، باعتباره قوة ناعمة لنشر رسالة الإسلام الوسطية.

وتستقر المصاحف الشريفة في أركان الجناح، التي تعود بعض أعمارها إلى تسعين عامًا، بالإضافة إلى منشورات الرئاسة من مطبوعات وكتيبات علمية توزع على الزوار، كما يوجد الروبوت الذكي في ركن الرئاسة المشارك في المعرض، متجولًا بين مرتادي المكان؛ حيث يعطرّهم بأزكى الروائح.

وثمن الشويعر الجهود الثقافية والحراك التفاعلي في الآونة الأخيرة، حيث يعتبر امتداداً لمعارض الكتب التي بدأت منذ وقت طويل في أنحاء المملكة، ودورها في ترويج التاريخ والحاضر اللذان يلعبان دورًا في الازدهار الثقافي والمعرفي.

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