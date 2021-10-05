إخصائية تغذية علاجية توضح العلاقة بين اضطراب الأكل والاكتئاب

الرياض - محمد عبدالله - قال آلاء الفيفي إخصائية تغذية علاجية، إن داء اضطرابات الأكل يحدث في الغالب إلى مشكلة نفسية، مشيرة إلى أن أعراضه تشبه أعراض الاكتئاب؛ بحيث يلجأ الشخص إلى الابتعاد عن المحيطين به ويأكل منفردًا ويستحي من شكله.

وأضافت «آلاء»، خلال لقاء ببرنامج «صباح السعودية» على فضائية السعودية، أن هذه المشكلة تنتشر أكثر بين المراهقين والشباب المهوسيين بشكل الجسم، مؤكدة أن الأزمة تبدأ بسيطة في الغالب حتى تصير مشكلة نفسية تحتاج إلى تدخل إخصائي التغذية مع الطبيب النفسي.

وأكدت إخصائية التغذية العلاجية، أن اضطراب الأكل الحقيقي يكون فيه علاقة سيئة مع الأكل ومع شكل الجسم، ويظهر لدى الفتيات المهووسات بالنحافة، وتلجأ إلى الحميات الغذائية وتحسب السعرات الحرارية بكل قطعة طعام كل ساعتين باليوم، وتخاف تأكل، حتى أنها تكون نحيفة وترى نفسها في المرأة تعاني من السمنة.

ولفتت آلاء الفيف، إلى أن أسباب اضطراب الأكل قد يكون وراثيًا أو تنمرًا حدث للشخص، موضحة أنه سبب نفسي في الأساس يبدأ صغيرا حتى يعتقد الشخص أنه مريض عادي، ولكن قد يتطور ويصعب السيطرة عليه في حال عدم التدخل لعلاجه.

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