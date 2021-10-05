بالفيديو.. «التعليم» تحتفي بيوم المعلم العالمي وتوجّه الشكر لهم

الرياض - محمد عبدالله - احتفت وزارة التعليم، بيوم المعلم العالمي الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، مؤكدة أن المعلمين هم بناة النفوس والعقول وصانعو المستقبل.

ونشرت الوازرة –عبر تويتر- أغنية بهذه المناسبة تبين قدر المعلم ودوره الكبير في التنشئة وصنع الأجيال.

واستلهمت الأغنية ضمن كلماتها، البيت الشهير للشاعر حافظ إبراهيم «قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا».

يُذكر أن يوم المعلم العالمي يتم الاحتفاء به منذ عام 1994؛ لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين. وتضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولي وتدريبهم اللاحق، وحشدهم، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم.

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