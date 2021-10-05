وزير الصحة: الحصول على جرعتين مهم جدًا للحماية من متحوِّرات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، إن الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، مهم جدًا للحماية من المتحورات.

وأضاف وزير الصحة –عبر حسابه الرسمي على تويتر- أن المواعيد متاحة في جميع مراكز اللقاحات حول المملكة.

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قال أمس الإثنين، إن تحورات الفيروس لا تستجيب أو لا تكفي معها الجرعة الواحدة، ولا يكفي معها المناعة الطبيعية الناتجة عن تعافٍ بعد إصابة، ولا يكفى معها حتى التعافي بمناعة طبيعية بعد إصابة وأخذ جرعة واحدة من اللقاح، مؤكدًا ضرورة أخذ الجرعتين لاستكمال التحصين.

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