الأحوال المدنية تدشّن مكتبًا للرجال في محافظة الشماسية بمنطقة القصيم

الرياض - محمد عبدالله - دشنت الأحوال المدنية مكتبًا للرجال، في محافظة الشماسية بمنطقة القصيم؛ لتقديم خدمات السجل المدني للمواطنين.

وقد أُدرِج المكتب في نظام المواعيد الإلكترونية، على منصة وزارة الداخلية «أبشر»؛ لاستقبال طلبات المستفيدين.

ويضم المكتب وحدات خدمات شاملة، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات، وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات.

ويشغِّله كوادر وطنية مؤهلة. ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة، في افتتاح مكاتب في جميع مناطق المملكة؛ بهدف خدمة المستفيدين، وتسهيل الإجراءات على الجميع؛ لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، وبما يسهم في اختصار الوقت, وتقليل الجهد.

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