«المرور السعودي» يحدِّد آلية تجديد استمارة بيع سيارة مالكها متوفى

الرياض - محمد عبدالله - حددت الإدارة العامة للمرور السعودي، آلية تجديد استمارة بيع سيارة شخص متوفى، مؤكدة أنه يجب مراجعة الوكيل للورثة وتقديم كل المستندات القضائية للمرور لإتمام البيع.

جاء ذلك خلال رد «المرور السعودي» عبر حسابه على «تويتر»، على استفسار مواطن قال فيه: «كيف طريقة تجديد استمارة (متوفى) لبيع السيارة.. وفي حال التأخر لسنوات هل يتم إسقاط المخالفات عنها؟».

وأوضح المرور السعودي، في وقت سابق، طريقة تأكيد فحص المركبة في حالة تلقِّي المستفيد ردًّا يفيد بعدم إنهاء الفحص.

وقال «المرور»، إنَّ المستفيد في تلك الحالة عليه التواصل مع محطة الفحص للتَّأكد من ربط نتيجة الفحص.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي» بموقع تويتر قال فيه أحد المستفيدين: إنَّ لدي سيارة أريد تجديد استمارتها وفحصت الفحص الدوري وسددت الرسوم لكن حال الدخول إلى أبشر يفيد بأنني ما أنهيت الفحص الدوري؛ وهل في تلك الحالة تحتسب غرامة تجديد الاستمارة علي؟

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