98 % نسبة التعافي من كورونا بالسعودية و77.6 مليون جرعة لقاح بدول الخليج

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 77.6 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 98%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الإثنين، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,512,105) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,481,374) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19,373) حالة.

وأضاف المركز أن إجمالي اللقاحات المعطاة بلغ (77,676,081) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق، أنه تم إعطاء أكثر من 42 مليون جرعة، منذ بدء حملة التطعيم ضد كورونا وحتى الآن، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق.

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