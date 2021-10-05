تعرّف على طقس الخليج اليوم.. معتدل في الكويت والإمارات وأمطار على السعودية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل»، اليوم الثلاثاء، حالة طقس الخليج اليوم؛ حيث سقوط الأمطار الرعدية على مناطق عدة في السعودية، بينما من المتوقع أن يكون الطقس معتدلا في كل من الإمارات والكويت والبحرين، وعودة حالة الطقس الطبيعية في سلطنة عمان.

طقس السعودية اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء طقس السعودية اليوم حيث هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطةٍ تؤدّي الى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق عدة، مثل نجران والرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير.

طقس الإمارات اليوم

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة سيكون الطقس نهاراً غالباً غائماً وتكون درجة الحرارة العظمى 35°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلًا صافيًا مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 30°م وهي مشابهة لليلة أمس، وفقا لموقع «طقس العرب».

طقس الكويت اليوم

ومن المتوقع أن يكون الطقس اليوم في الكويت، صافيا بالنهار وتكون درجة الحرارة العظمى 39°م وهي أقل بـ2°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلًا صافيًا وتكون درجة الحرارة الصغرى 25°م وهي أقل بـ3°م من ليلة أمس.

طقس قطر اليوم

لكن حالة الطقس تختلف في قطر، حيث يكون الطقس نهارًا غائمًا جزئيًا وتكون درجة الحرارة العظمى 35°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلًا ضبابيًا وتكون درجة الحرارة الصغرى 29°م وهي مشابهة لليلة أمس.

طقس البحرين اليوم

بينما تظل حالة الطقس في البحرين كما هي، حيث يكون الطقس نهارًا غالبًا صافيًا وتكون درجة الحرارة العظمى 35°م وهي مشابهة ليوم أمس الإثنين، وسيكون الطقس ليلًا غائمًا جزئيًا وتكون درجة الحرارة الصغرى 31°م وهي مشابهة لليلة أمس.

طقس سلطنة عمان اليوم

وبعد يومين من الحالة المدارية شاهين على سلطنة عمان، يعود الطقس في مسقط إلى حالته الطبيعية حيث تمثل الأمطار 1%، بينما تشكل الرطوبة 73% والرياح 10كم/ساعة وتبلغ درجة الحرارة العظمي 32 درجة مئوية ويكون الطقس مشمسا في أغلب الأوقاب.

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