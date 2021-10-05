السعودية تعلن إعدام مواطن بتهمة "التمرد والخروج المسلح على ولي الأمر"

أعلنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية ، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام في مواطن سعودي لاشتراكه في خلية إرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان لوزارة الداخلية، اليوم، أنه تم "تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية".

وأوضح البيان أن المتهم يدعى مسلم بن محمد المحسن، ويحمل الجنسية السعودية، وأنه ثبت مشاركته "في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن الداخلي وقتل رجال الأمن والاعتداء عليهم وعلى الممتلكات العامة، والخروج المسلح على ولي الأمر، والاشتراك في جريمة قتل مواطن، وحيازة وصنع قنبلة (مالتوف) من أجل الاعتداء بها على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم".

وأشار البيان إلى أن الأمن تمكن إلقاء القبض عليه وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه.

وتابع البيان أنه "لكون ما أقدم عليه من جرائم عديدة أنطوت عليه من تمرد على ولي الأمر وخروج عن الطاعة، وما يترتب على مثل هذه الجرائم من ضرر يلحق بالمجتمع، ولأن الجرائم المذكورة صدرت بتخطيط وتمالؤ وتواطؤ، وارتكابها يوجب تشديد العقوبة لتكون قاطعة لشره وزاجرة ورادعة لغيره، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً".

وأكدت الداخلية السعودية أن الحكم أيد من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

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