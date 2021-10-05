اخبار السعوديه

قرارات سعودية جديدة بخصوص دخول المملكة

0 نشر
0 تبليغ

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102573/58/1025735833_0:141:3500:2110_1200x675_80_0_0_c7c10090aa7371d29abf91c992780210.jpg

عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png

Sputnik

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png

https://arabic.sputniknews.com/news/202110051050344003-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9/

أصدرت السلطات قرارات جديدة تتعلق بطبيعة التعامل مع المستثنين من الحجر المؤسسي عند قدومهم إلى المملكة.

وحسب تصريحات نقلتها جريدة "عكاظ" عن مصدر في وزارة الداخلية السعودية، أكد فيها أن أيا من الفئات المستثناة من الحجر المؤسسي، ممن لم يستكملوا التطعيم بالجرعات المعتمدة في المملكة، سيتم تطبيق الحجر الصحي المنزلي عليهم.

ولفت المصدر إلى أن مجموعة من الإجراءات ستصاحب هذا التطبيق، منها "إجراء فحص خلال 48 ساعة بعد القدوم إلى المملكة بإحدى الوسائل المعتمدة من وزارة الصحة يثبت عدم الإصابة بفيروس "، مشيرا إلى أن فترة الحجر ستنتهي بخروج نتيجة الفحص سلبية.

واستثنى القرار كذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، موضحا أن الحجر المنزلي لهؤلاء الأطفال ينتهي بعد 48 ساعة من دخولهم إلى البلاد.

فيما طالب المصدر بضرورة الالتزام بتلك التعليمات وبجميع الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون في تطبيقها، شدد على أن المخالفين ستنالهم العقوبات المقررة.

وأوضح أن التغييرات المستمرة في اشتراطات السفر للمملكة تأتي بسبب خضوعها للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وفقا لما يمليه الوضع الصحي بالبلاد.

** تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم على سبوتنيك

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا