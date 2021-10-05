اخبار السعوديه

نائب أمير الشرقية يشيد بجهود القطاعات الصحية في المنطقة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يشيد بجهود القطاعات الصحية في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بجهود القطاعات الصحية في المنطقة الشرقية وارتفاع نسبة المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح ضد فايروس وهذا يدل على وعي أفراد المجتمع وحرصهم على المساهمة في بناء مناعة مجتمعية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي الذي قدم لسموه تقريراً عن جهود الجهات الصحية في المنطقة وإنجازات مراكز لقاح كورونا وأعداد من تلقوا اللقاح.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا