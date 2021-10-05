شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بتوفير المساكن للأسر الأشد حاجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء الاجتماع التاسع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة عبر الاتصال المرئي اليوم.

وأكد سموه على أهمية متابعة احتياجات الأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي وتوفير المساكن للأسر الأشد حاجة من خلال التكامل مع القطاع الخاص للخروج بمنتجات سكنية تلبي الاحتياج في وقت أقل وبجودة عالية.

وقدم مدير شئون الإسكان في المنطقة الشرقية المهندس عبدالله بن حسين المويهي عرضاً عن منجزات الإسكان التنموي خلال الربع الثالث تم خلالها استعراض حالة مهام ومشاريع الإسكان التنموي في المنطقة وما تم حيال متابعة اتفاقية تملك الوحدات للأسر الاشد حاجة مع الجمعيات الأهلية والأعمال المنفذة في مشروع المنازل الآيلة للسقوط.

يشار إلى أن لجنة الإسكان التنموي في المنطقة الشرقية يرأسها سمو أمير المنطقة الشرقية، وتضم في عضويتها أمانة المنطقة الشرقية وشرطة المنطقة وفرع وزارة العدل وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والشركة السعودية للكهرباء بالإضافة إلى عضوية ثلاثة من أهالي المنطقة، وتهدف لتوفير مساكن للأسر المحتاجة بالشراكة بين جهات القطاع الثالث والقطاع الخاص والمانحين.