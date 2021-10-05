شكرا لقرائتكم خبر عن رفع جاهزية التعامل مع الحالة المناخية بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة العاصمة المقدسة جاهزيتها استعداداً للتعامل مع الحالة المناخية المتوقعة بمنطقة مكة المكرمة وفقاً للنشرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، عبر تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة الدوريِّة المُجدولة للتأكد من جاهزية شبكات تصريف مياه السيول والأمطار.

وقامت الإدارة العامَّة لصيانة شبكات السيول بالأمانة بتكثيف الجهود الميدانية ونشر فِرق العمل والمُعِدَّات المشاركة بكافَّة أنحاء العاصمة المقدسة، حيث تم تجهيز 52 صهريجاً لشفط مياه السيول (بسعة 194 ألف جالون)، و146 غرافاً، و89 شاحنةً متنوعة الاستخدامات، إلى جانب مشاركة الإدارة العامَّة للنظافة بأكثر من 500 عامل نظافة؛ للتعامل مع آثار الأمطار المتوقعة وإزالة تجمُّعات المياه من الطرق والشوارع بالعاصمة المقدسة.