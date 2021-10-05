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أرست أمانة العاصمة المقدّسة عدداً من المشروعات التنموية مع شركات وطنيِة مختصة في المقاولات العامة والصيانة، في إطار جهود الأمانة؛ للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتحسين المرافقِ العامة بمكة المكرمة.
وجاءت العقود ضمن مجالات صيانة الطرق والمرافق العامة والاتصالات، حيث أبرمت الأمانة عقداً لصيانة ممرات المشاة بمكة المكرّمة، بملغ 10.369.665 ريالاً، لمدة 36 شهراً ميلادياً؛ لتحقيق أعلى مستوى من عناصر السلامة المرورية الآمنة للمشاة، وأنسنة المدن، ورفع مستوى جودة الحياة.
كما أبرمت الأمانة عقداً آخر لتشغيل وصيانة ونظافة دورات المياه، والملاحق بمواقف حجز السيارات بمداخل مكة، بمبلغ 5.482.538 ريالاً، لمدة 24 شهراً ميلادياً، ضِمن خطتها التشغيلية لتهيئة مداخل العاصمة المقدّسة، وتجهيز مجمعات دورات المياه الموجودة بالمواقف العامة، إضافة إلى تشغيل وصيانة السنترال بمبنى الأمانة والبلديات الفرعية، والإدارات المركزية، لمدة ثلاث سنوات، بمبلغ 3.489.162 ريالاً.
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 12:57 PM
عبر عقود أرستها الأمانة مع شركات وطنية مختصة في المقاولات العامة والصيانة19 مليون ريال لرفع مستوى جودة الحياة وتحسين المرافق بمكة المكرّمة
أرست أمانة العاصمة المقدّسة عدداً من المشروعات التنموية مع شركات وطنيِة مختصة في المقاولات العامة والصيانة، في إطار جهود الأمانة؛ للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتحسين المرافقِ العامة بمكة المكرمة.
وجاءت العقود ضمن مجالات صيانة الطرق والمرافق العامة والاتصالات، حيث أبرمت الأمانة عقداً لصيانة ممرات المشاة بمكة المكرّمة، بملغ 10.369.665 ريالاً، لمدة 36 شهراً ميلادياً؛ لتحقيق أعلى مستوى من عناصر السلامة المرورية الآمنة للمشاة، وأنسنة المدن، ورفع مستوى جودة الحياة.
كما أبرمت الأمانة عقداً آخر لتشغيل وصيانة ونظافة دورات المياه، والملاحق بمواقف حجز السيارات بمداخل مكة، بمبلغ 5.482.538 ريالاً، لمدة 24 شهراً ميلادياً، ضِمن خطتها التشغيلية لتهيئة مداخل العاصمة المقدّسة، وتجهيز مجمعات دورات المياه الموجودة بالمواقف العامة، إضافة إلى تشغيل وصيانة السنترال بمبنى الأمانة والبلديات الفرعية، والإدارات المركزية، لمدة ثلاث سنوات، بمبلغ 3.489.162 ريالاً.
، 19 مليون ريال لرفع مستوى جودة الحياة وتحسين المرافق بمكة المكرّمة ،
المصدر : الخليج 365
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