- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وقّعت السعودية ومصر، اليوم، اتفاقية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقيمة 1.8 مليار دولار.
وتتضمن الاتفاقية تعزيز تبادل القدرات الكهربائية بين الرياض والقاهرة ومصر بدءًا من 2022.
حيث سيصل حجم التبادل إلى 3000 ميغاواط من الكهرباء، بين البلدين، عقب انتهاء المشروع.
وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: الربط الكهربائي بين #المملكة و#مصر سيمكّننا من الانتقال إلى آفاق أكبر.
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 12:16 PM
عبدالعزيز بن سلمان: سيمكّننا من الانتقال إلى آفاق أكبر.. 3000 ميغاواطبقيمة 1.8 مليار دولار.. توقيع مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر
وقّعت السعودية ومصر، اليوم، اتفاقية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقيمة 1.8 مليار دولار.
وتتضمن الاتفاقية تعزيز تبادل القدرات الكهربائية بين الرياض والقاهرة ومصر بدءًا من 2022.
حيث سيصل حجم التبادل إلى 3000 ميغاواط من الكهرباء، بين البلدين، عقب انتهاء المشروع.
وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: الربط الكهربائي بين #المملكة و#مصر سيمكّننا من الانتقال إلى آفاق أكبر.
، بقيمة 1.8 مليار دولار.. توقيع مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بقيمة 1.8 مليار دولار.. توقيع مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.