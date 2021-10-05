بالارقام.. الذهب ينزل بفعل صعود الدولار

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ استفاد الدولار من تراجع الإقبال المخاطرة، ومن المرجح أن يشهد المعدن تعاملات متقلبة في الفترة التي تسبق صدور أرقام الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، والتي قد يكون لها تأثير على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض التحفيز.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1758.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى 1770.41 دولار أمس الاثنين، وهو أعلى مستوياته منذ 23 سبتمبر. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1757.30 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى، في حين تراجعت أسواق الأسهم بسبب مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يضعف النمو الاقتصادي.

وقال جيفري هالي كبير محللي الأسواق لمنطقة آسيا المحيط الهادي في أواندا إن تراجع الأسهم يدفع المستثمرين الآسيويين إلى شراء الدولار، مما يضغط على الذهب، مضيفا أن المعدن سيكون في نطاق بين 1750 و1785 دولارا قبل تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تبدي الوظائف غير الزراعية استمرارا في تحسن في سوق العمل، مما يسمح على الأرجح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بالبدء في تقليص التحفيز قبل نهاية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 22.48 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.9 بالمئة إلى 958.83 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1906.45 دولار.