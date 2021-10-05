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كشف مركز الإحصاء الخليجي، تطورات انتشار فيروس كورونا بدول مجلس التعاون؛ لافتاً إلى أعلى نسب التعافي في المنطقة.
وأعلن المركز في إنفوجرافيك نشره عبر حسابه في تويتر، أن دول التعاون الخليجي سجّلت 2.512.105 إصابات مؤكدة حتى أمس 4 أكتوبر، تعافى منها 2.481.374 حالة، فيما سجلت الوفيات 19373 حالة.
وأكّد المركز أن إجمالي اللقاحات المعطاة بلغ 77.676.081 جرعة حتى تاريخ أمس.
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 11:52 AM
قال المركز: بلغ إجمالي اللقاحات المعطاة 77.676.081 جرعة"الإحصاء الخليجي" يكشف أعداد المصابين والمتعافين من كورونا
كشف مركز الإحصاء الخليجي، تطورات انتشار فيروس كورونا بدول مجلس التعاون؛ لافتاً إلى أعلى نسب التعافي في المنطقة.
وأعلن المركز في إنفوجرافيك نشره عبر حسابه في تويتر، أن دول التعاون الخليجي سجّلت 2.512.105 إصابات مؤكدة حتى أمس 4 أكتوبر، تعافى منها 2.481.374 حالة، فيما سجلت الوفيات 19373 حالة.
وأكّد المركز أن إجمالي اللقاحات المعطاة بلغ 77.676.081 جرعة حتى تاريخ أمس.
، "الإحصاء الخليجي" يكشف أعداد المصابين والمتعافين من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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