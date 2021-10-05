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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، وهي -بمشيئة الله- أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد والسيول.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً: مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
وأصدر تنبيهاً آخر، يتضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 11:30 AM
المركز الوطني: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤيةأمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة.. و"الأرصاد": حالة تستمر حتى 8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، وهي -بمشيئة الله- أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد والسيول.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً: مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
وأصدر تنبيهاً آخر، يتضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة.. و"الأرصاد": حالة تستمر حتى 8 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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