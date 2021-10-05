محمد بن مسعود - الدمام - المركز الوطني: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، وهي -بمشيئة الله- أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد والسيول. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً: مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. وأصدر تنبيهاً آخر، يتضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 11:30 AM المركز الوطني: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة.. و"الأرصاد": حالة تستمر حتى 8 مساءً أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة.. و"الأرصاد": حالة تستمر حتى 8 مساءً أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، وهي -بمشيئة الله- أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد والسيول. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً: مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. وأصدر تنبيهاً آخر، يتضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. الكلمات المفتاحية

، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة.. و"الأرصاد": حالة تستمر حتى 8 مساءً ،

المصدر : الخليج 365

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