«فلكية جدة» تتوقَّع موعد رؤية هلال ربيع الأول

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أنه سيكون من الصعب رؤية هلال ربيع الأول غدًا الأربعاء، بينما ستتم رؤيته بسهولة يوم الخميس.

وأوضحت فلكية جدة –عبر صفحتها على فيسبوك- أن الراصدين للسماء يستعدون لترقب هلال شهر ربيع الأول غدًا الأربعاء؛ حيث تغرب الشمس من أفق مكة المكرمة في هذا اليوم عند الساعة (6:04) مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق الغربي على ارتفاع (2) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس «الاستطالة» (3) درجات وإضاءته (0.1 %) وسيغرب عند الساعة (06:19) مساءً بعد (15) دقيقة من غروب الشمس وعلية فإنه لا يمكن رؤية القمر هذه الليلة.

وأضافت أنه يتبع منزلة الاقتران منزلة أخرى من منازل القمر تسمى الإهلال وتعني رؤية الهلال الجديد بسهولة بعد اقتران القمر مع الشمس وخروجه من منزلة المحاق وابتعاده مسافة كافيه عن الشمس لظهور النور على سطحه وستكون مهيأة في اليوم التالي.

ففي يوم الخميس، ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة (6:03) مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق الغربي على ارتفاع (11) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس «الاستطالة» (15) درجة وإضاءته (1.8%) وسيغرب عند الساعة (06:59) مساء بعد (56) دقيقة من غروب الشمس وسوف يرصد هلال القمر بسهولة، ويكون في اعلى يسار موقع غروب الشمس.

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