طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية غزيرة وتدنٍّ في الرؤية على عدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الثلاثاء هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطةٍ تؤدّي الى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض (وداي الدواسر والسليل)، والشرقية (صحراء الربع الخالي) كذلك منطقة نجران.

وذكر التقرير أنَّه يتوقّع هطول أمطار رعدية من متوسّطة إلى غزيرة تؤدّي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتدّ إلى مرتفعات مكة المكرمة .

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .