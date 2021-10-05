بالصور.. سفير الصين بالمملكة يزور قصر الإمارة في نجران: «أجريت حوارًا مع التاريخ»

الرياض - محمد عبدالله - أجرى تشن وي تشينغ، سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية ممثل الصين لدى منظمة التعاون الإسلامي‎‎‎، زيارة إلى قصر الإمارة التاريخي والأخدود في نجران، أمس.

ونشر السفير الصيني، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، صورا توثّق جانبًا من الزيارة، وعلق عليها قائلا: «المشي بين المعالم التراثية هو مثل إجراء حوار مع التاريخ.. سعدتُ بزيارة قصر الإمارة التاريخي والأخدود أمس في نجران، والتعرّف على التاريخ العريق لهذه المنطقة».

كان سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية، أكد في وقت سابق أنه مازال بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلم الثقافة السعودية.

وقال السفير تشينغ، في تغريدة عبر تويتر: «بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين، وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلم الثقافة السعودية. جالس أتعلم لبس البشت».

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سفير الصين بالمملكة: جالس أتعلم لبس البشت