الحيزان: بدء تأثيرات المنخفض الجوي على عدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، بدء تأثير المنخفض الجوي الناتج عن الحالة المدارية ببحر العرب على أجزاء من شرق ووسط وجنوب الربع الخالي وكذلك في الخرخير بنجران وعلى مرتفعات جازان وعسير والباحة، وإلى منطقة مكة المكرمة جهة جنوب الطائف وشمالها وتشمل الأمطار كذلك الطائف.

وقال الحيزان، عبر تويتر، إن طقس اليوم الثلاثاء يكون -وسط النهار- مائلًا للاعتدال شمالًا وحارًا مع ميل للاعتدال في بقية قطاعات المملكة، وحارًا على المدينة والغربية.

وأشار إلى أن الرياح متوسطة الحركة بالمجمل، تنشط بعد الظهيرة على منطقة مكة المكرمة وسواحلها، بالإضافة إلى سواحل منطقة المدينة المنورة، وعلى شرق ووسط وجنوب الربع الخالي ووسط المنطقة الشرقية.

وأضاف الحيزان أن هناك غطاء سحابيًا متوسطًا يوجد فترة الصباح بين منطقتي الجوف والحدود الشمالية وغرب المدينة المنورة وعلى سواحل منطقة مكة المكرمة، وبعد الظهيرة توجد السحب في أجواء المرتفعات ومكة وإلى المدينة المنورة.

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