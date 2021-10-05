الرياض - محمد عبدالله - هل يمكن دخول المملكة بتأشيرة زيارة قبل انتهاء صلاحيتها بيوم واحد؟ «الجوازات» توضّح

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن سريان صلاحية التأشيرة هو شرط دخول المملكة، لافتة إلى أن التعليمات تشترط كذلك المغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة.

جاء ذلك خلال رد «الجوازات السعودية» عبر حسابها على «تويتر»، على سؤال شخص بشأن إمكانية دخول زوجته بتأشيرة زيارة متعددة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة بيوم واحد.

كانت الجوازات السعودية، أكدت أنه يمكن للوافد العودة لدخول المملكة حتى لو تم إصدار تأشيرة خروج نهائي من قبل الشركة التي كان يعمل بها، وذلك في حال كان الخروج نظاميًا.



جاء ذلك خلال ردًا من «الجوازات السعودية»، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، على سؤال شخص قال فيه: «أنا قدمت استقالتي من شركه قبل انتهاء العقد الإلكتروني وتمت الموافقه عليها، واليوم الثاني تجيني رسالة تم إصدار تأشيرة خروج نهائي من قبل الشركة.. سؤالي: هل أقدر أرجع للسعودية بتأشيرة جديدة».



ورد حساب «الجوازات السعودية» على السائل قائلا: «في حال كان الخروج نظاميًا ولا توجد ملاحظات، يمكنك العودة بعد إتمام إجراءات الدخول. نشكر تواصلكم».

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