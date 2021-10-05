موهوبات تعليم المدينة المنورة يحصدن المركز الثاني عالميًا في بطولة «الروبوفيست»

الرياض - محمد عبدالله - حصدت موهوبات تعليم المدينة المنورة المركز الثاني عالميًا في بطولة الروبوفيست الدولية Robofest التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية عن بُعد .

وجاءت مشاركة الطالبات الموهوبات اللاتي عبرن عن سعادتهن بالفوز في هذه المسابقة وتطلعاتهن لتمثيل الوطن تمثيلًا يليق بمكانته الريادية ورؤيته الطموحة، بتنسيق وتدريب من إدارة الموهوبات بتعليم المدينة خلال الفترة الصيفية.

وهنأ مدير عام تعليم المنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم الطالبات الموهوبات على ما حققن من إنجاز متميز ومن تمثيل مشرف للوطن، مقدما شكره لأسر الطالبات ومديرات المدارس والمساعدة للشؤون التعليمية ولإدارة الموهوبات وكل من كان خلف هذا الإنجاز المتحقق دوليًا.

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