مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف يحصل على اعتماد جائزة «ديزي» للتمريض الدولي

الرياض - محمد عبدالله - حصل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف على جائزة «ديزي» الدولية لتكريم الممرضين والممرضات المتميزين.

وتهدف الجائزة إلى إبراز دور التمريض في القطاع الصحي، وتقدير العمل التمريضي الذي يقوم به الممرضون والممرضات من مواقع عملهم المختلفة في العنايات المركزة وأقسام التنويم والعيادات والطوارئ وغسيل الكلى والإفاقة والعمليات للتخفيف من معاناة المرضى وحصولهم على رعاية متميزة.

وأوضح المستشفى أن جائزة «ديزي» عبارة عن برنامج يقوم بمكافأة طاقم التمريض من خلال المهارات الإكلينيكة الفريدة والرعاية الحنونة المقدمة يوميًا من قبلهم.

ويأتي هذا الاعتماد ليحقق مجموعة من الأهداف التي من شأنها رفع مستوى الأداء وتعزيز قطاع التمريض من خلال دعم الكادر التمريضي وتحفيزهم على بذل مزيد من الجهود لتلبية احتياجاتهم والارتقاء بمهنة التمريض .

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