أمانة الرياض: سفلتة 93 ألف متر مربع من الطرق خلال أسبوع

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة منطقة الرياض، أنها قامت خلال أسبوع واحد فقط (24 – 29 سبتمبر 2021م) بإعادة سفلتة أكثر من 93 ألف متر مربع من الطرق بمدينة الرياض.

وأضافت الأمانة –عبر تويتر- أنه تمت إعادة سفلتة (93732) مترًا مربعًا من الطرق، ومعالجة هبوطات وحفر بمساحة (32207) أمتار مربعة. ودهانات أرضية بمساحة (6680) مترًا مربعًا، وصيانة الأرصفة بمساحة (4607 ) أمتار مربعة.

كانت الأمانة أوضحت في وقت سابق، أنها نفذت 80 % من البلاغات التي تلقتها من المواطنين خلال الفترة من (19 -25 سبتمبر 2021م)؛ حيث تلقت (17721) بلاغا.

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