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«هيئة الزكاة» تحدِّد الكمية المسموح دخولها دون رسوم من سائل تعبئة السجائر الإلكترونية

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يسمح بدخول 60 مل من سائل السجائر الإلكترونية مع المسافر، دون فرض رسوم جمركية، مع ضرورة الإفصاح عن الكمية إذا زادت عن ذلك لفرض الرسوم عليها.

وذكر حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة –عبر تويتر-: «عزيزي العميل، يُسمح  باستيراد 60 مل من سائل التعبئة، في حال تجاوز هذه الكمية يلزم الإفصاح؛ حيث يتم تطبيق الرسوم الجمركية والضرائب على كامل الكمية حينها، بحد أقصى 2 لتر من سائل التعبئة، كل ثلاثة أشهر».

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن، بخصوص الكمية المسموح بدخولها مع المسافر من سائل التعبئة الخاص بالمعسل والسجائر الإلكترونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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