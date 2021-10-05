سفارة المملكة في نيوزيلندا: الحصول على جرعتي اللقاح شرط دخول البلاد

الرياض - محمد عبدالله - كشفت سفارة المملكة العربية السعودية في نيوزيلندا، عن شروط جديدة لدخول المواطنين إلى البلاد، مشيرة إلى ضرورة الحصول على لقاح كورونا.

وقال الحساب الرسمي للسفارة في نيوزيلندا عبر موقع «تويتر»: «تفيد السفارة بأنَّه يشترط حصول القادمين إلى نيوزيلندا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2021 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ١٧ عامًا وعليهم إظهار ما يثبت تلقيهم اللقاح عند حجزهم لمرافق الحجر الصحي الإلزامي أو ما يثبت إعفاؤهم من اللقاح عند دخولهم المطار».

وأضاف: «وأن يكون قد مضى على اللقاح ١٤ يومًا على الأقل قبل تاريخ الوصول لنيوزيلندا. ومبلغ غرامة يصل كحد أقصى إلى (4000) دولار نيوزيلندي في حال لم يُثبت المسافر تلقيه اللقاح فبل القدوم لنيوزيلندا، وللمعلومية فإن حدود نيوزيلندا لا تزال مغلقه لغير النيوزيلنديين».

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